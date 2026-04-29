$!Asesinan a hombre dentro de un vehículo en Infonavit Solidaridad, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a tiros al interior de un automóvil estacionado durante la tarde de este miércoles en el sector Infonavit solidaridad, al norte de Culiacán.
La víctima murió en el asiento del conductor de un Nissan March de color rojo el cual presentó daños en el cristal del asiento del piloto a la altura de la cabeza.
El ataque fue reportado aproximadamente a las 16:30 horas de este 28 de abril, en el carril sur a norte del bulevar Helbert, entre las calles Anapurna y Tengri Khan.
De manera preliminar, se informó que los agresores viajaban en otro automóvil, se le emparejaron a la víctima y dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte
Hasta el momento no han trascendido la identidad ni características de la persona, ya que el vehículo se encuentra polarizado y no es apreciable hacia el interior.
En los alrededores de la unidad motriz, sobre la calle, quedaron regados cuatro casquillos percutidos de grueso calibre disparados durante la agresión.
Debido a esto, el bulevar Helbert fue cerrado desde la calle Hermes, y se habilitó el carril de norte a sur para la circulación en ambos sentidos.
Al lugar se movilizaron elementos de Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano, quienes solicitaron apoyo de la Fiscalía General del Estado a través de policías de investigación y peritos, quienes comenzaron las indagatorias del caso.