$!Asesinan a hombre dentro de un vehículo en Infonavit Solidaridad, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a tiros al interior de un automóvil estacionado durante la tarde de este miércoles en el sector Infonavit solidaridad, al norte de Culiacán.

La víctima murió en el asiento del conductor de un Nissan March de color rojo el cual presentó daños en el cristal del asiento del piloto a la altura de la cabeza.

El ataque fue reportado aproximadamente a las 16:30 horas de este 28 de abril, en el carril sur a norte del bulevar Helbert, entre las calles Anapurna y Tengri Khan.