$!Asesinan a hombre dentro de una vivienda de la colonia Bachigualato, en Culiacán

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este lunes 6 de abril al interior de un domicilio en la colonia Bachigualato, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 16:00 horas, luego de que familiares de la víctima alertaran al número de emergencias 911 tras encontrarlo con signos de violencia.

La víctima fue identificada como Francisco Javier, de 54 años de edad, quien presentaba manchas de sangre y al menos una herida producida por disparo de arma de fuego.

Según versiones del hecho, el hombre habría sido golpeado por su agresor y posteriormente acribillado.