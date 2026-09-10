$!Asesinan a hombre dentro de una vivienda en Higueras del Conchi, en Mazatlán

El ataque armado se registró a las 16:50 horas de este jueves 10 de septiembre en la carretera a Miravalles, a la altura de dicha comunidad.

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un domicilio en la entrada de Higueras del Conchi, al oriente de Mazatlán.

Según versiones en el lugar, hombres armados habrían ingresado a la vivienda y buscaron al habitante, el cual se encontraba en el baño cuando le dispararon en varias ocasiones hasta dejarlo sin vida.

La zona fue acordonada por policías municipales, policías de Investigación y elementos del Ejército.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley.

Al momento se desconoce la identidad del occiso.