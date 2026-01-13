$!Asesinan a hombre durante ataque armado contra domicilio de la Colonia Rafael Buelna, en Culiacán

Un ataque armado contra una vivienda en la Colonia Rafael Buelna dejó como saldo una persona sin vida la tarde de este martes en Culiacán.
Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Álamo, donde civiles armados arribaron al inmueble y abrieron fuego, de acuerdo con los primeros reportes.
Tras la agresión, al lugar acudieron elementos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni la identidad de la víctima.