$!Asesinan a hombre en el Ejido Convención de Aguascalientes, en Navolato

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Ramón Efraín “N”, de 38 años, murió asesinado a balazos la tarde de este viernes 8 de mayo en el Ejido Convención de Aguascalientes, en Navolato.
La agresión fue reportada a las autoridades cerca de las 18:45 horas, cuando la víctima aparentemente caminaba sobre la banqueta rumbo a su domicilio.
Los hechos se registraron a unos 50 metros de la carretera Culiacán-Navolato, del carril poniente a oriente.
La víctima vestía una playera color negro con rayas azul oscuro, pantalón de mezclilla azul y unas botas de color negro.
Como primeros respondientes acudieron elementos de la Policía Municipal de Navolato, quienes confirmaron el deceso y movilizaron además corporaciones además de agencias ministeriales.
Policías de Investigación y peritos de Fiscalía General del Estado desplegaron las diligencias y peritaje correspondiente, mientras que el Servicio Médico Forense se encargó de recoger el cadáver para trasladarlo al anfiteatro.