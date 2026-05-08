$!Asesinan a hombre en el Ejido Convención de Aguascalientes, en Navolato

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Ramón Efraín “N”, de 38 años, murió asesinado a balazos la tarde de este viernes 8 de mayo en el Ejido Convención de Aguascalientes, en Navolato.

La agresión fue reportada a las autoridades cerca de las 18:45 horas, cuando la víctima aparentemente caminaba sobre la banqueta rumbo a su domicilio.

Los hechos se registraron a unos 50 metros de la carretera Culiacán-Navolato, del carril poniente a oriente.