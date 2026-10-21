Asesinan a hombre en estacionamiento de plaza comercial de La Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ De cuatro balazos fue asesinado un hombre este miércoles en estacionamiento de una plaza comercial en La Marina Mazatlán.

El ataque armado se registró a las 21:00 horas en una zona de establecimientos ubicada sobre la lateral del Bulevar Marina Mazatlán.

Según versiones en el sitio, hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon a quemarropa en cuatro ocasiones.

Policías municipales, elementos del Ejército, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al lugar.

Paramédicos de Bomberos Veteranos valoraron al hombre, quien quedó entre dos autos estacionados, un Chevrolet Aveo y un Hyundai Accent, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley y después autorizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.