$!Asesinan a hombre en expendio de cerveza en fraccionamiento Terranova, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles dentro de un expendio de cerveza ubicado en el fraccionamiento Terranova, en Culiacán, convirtiéndose en la tercera víctima en esa zona durante los últimos días.
El ataque ocurrió en un establecimiento situado sobre el bulevar La Navidad, en la esquina con calle Lirio y avenida Gardenia, donde sujetos armados ingresaron y dispararon contra la víctima, cuya identidad no ha sido confirmada.
Vecinos que escucharon las detonaciones alertaron a las autoridades. Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y localizaron al hombre con múltiples heridas de bala. Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue asegurada mientras peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias de ley. El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de su identificación legal.
De acuerdo con reportes, en días recientes otro hombre fue asesinado a dos locales de distancia del sitio, lo que suma tres víctimas en la misma área en menos de una semana.