$!Asesinan a hombre en expendio de cerveza en fraccionamiento Terranova, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles dentro de un expendio de cerveza ubicado en el fraccionamiento Terranova, en Culiacán, convirtiéndose en la tercera víctima en esa zona durante los últimos días.

El ataque ocurrió en un establecimiento situado sobre el bulevar La Navidad, en la esquina con calle Lirio y avenida Gardenia, donde sujetos armados ingresaron y dispararon contra la víctima, cuya identidad no ha sido confirmada.