Ataque directo

Asesinan a hombre en Infonavit Playas al salir de su domicilio en Mazatlán

Antonio “N”, de 47 años, fue asesinado a tiros la mañana de este jueves cuando salía de su casa en el sector Infonavit Playas. El ataque fue directo; paramédicos confirmaron su muerte en el lugar
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/09/2025 09:06
19/09/2025 09:06

MAZATLÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este jueves cuando salía de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Infonavit Playas, al sur de la ciudad. La víctima quedó sin vida sobre la banqueta, frente a su vivienda.

El ataque se reportó alrededor de las 08:00 horas en la calle Puerto Lobos, esquina con el andador Ramón F. Iturbe, según informes policiales.

La persona fallecida fue identificada como Antonio “N”, de 47 años de edad, quien presuntamente acababa de salir de su casa y se disponía a abordar su automóvil cuando fue interceptado y atacado a tiros. Tras verlo caer, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal de Mazatlán y paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio. Los socorristas intentaron brindarle primeros auxilios, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas de bala.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en la escena y, una vez concluidos los trabajos periciales, autorizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

