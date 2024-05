Debido al fuerte volumen de la música, un vecino indicó que no se enteró de lo sucedido hasta que la Policía Municipal resguardó el área con cintas amarillas.

A pesar de ello, expresó su negativa a identificar al asesinado, ya que por la amistad y comunidad del vecindario le causaría un estrago mayor.

“Realmente no me he querido asomar mucho para allá porque me da cosa saber quién sea el afectado. Son vecinos. No me he animado a asomarme mucho, porque si los conocemos voy a agüitar”, dijo.