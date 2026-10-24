$!Asesinan a hombre en la Prolongación de la Avenida Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado la noche de este sábado en la Prolongación de la Avenida Álvaro Obregón en Culiacán.

La víctima fue bajada de un vehículo en el que se trasladaba y ahí fue baleada en la calle.

El hecho ocurrió poco antes de las 21:00 horas sobre la Obregón a la altura de la calle Tepehuajes, cerca de Los Mezcales.