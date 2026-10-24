$!Asesinan a hombre en la Prolongación de la Avenida Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado la noche de este sábado en la Prolongación de la Avenida Álvaro Obregón en Culiacán.
La víctima fue bajada de un vehículo en el que se trasladaba y ahí fue baleada en la calle.
El hecho ocurrió poco antes de las 21:00 horas sobre la Obregón a la altura de la calle Tepehuajes, cerca de Los Mezcales.
El cuerpo quedó tirado y se observó que era de estatura media y complexión delgada; vestía pantalón de mezclilla y tenis blancos, sin camiseta.
En el lugar trascendió que sería alguien de nombre Abraham, de 53 años de edad, que presuntamente había sido privado de la libertad desde el 21 de octubre y posteriormente llevado hasta ese punto, donde fue asesinado con disparos de arma larga.
Al sitio llegaron corporaciones que delimitaron el área.