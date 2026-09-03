$!Asesinan a hombre en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado afuera de un establecimiento en plena Zona Dorada de Mazatlán, la noche de este jueves.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 horas, cuando hombres armados atacaron a la víctima desde una camioneta SUV que se detuvo frente al lugar.

Según testigos, los atacantes solo bajaron los cristales de la ventanilla y le dispararon en siete ocasiones a la víctima hasta que quedó tendida sobre la banqueta del bar, ubicado en la calle Las Garzas casi esquina con Laguna, a unos metros de la Avenida Camarón Sábalo.

