$!Asesinan a hombre en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado afuera de un establecimiento en plena Zona Dorada de Mazatlán, la noche de este jueves.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 horas, cuando hombres armados atacaron a la víctima desde una camioneta SUV que se detuvo frente al lugar.
Según testigos, los atacantes solo bajaron los cristales de la ventanilla y le dispararon en siete ocasiones a la víctima hasta que quedó tendida sobre la banqueta del bar, ubicado en la calle Las Garzas casi esquina con Laguna, a unos metros de la Avenida Camarón Sábalo.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al hombre, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que solo cubrieron su cadáver con una sábana clínica.
El occiso fue identificado como Raúl “N”, de 33 años y empleado del lugar.
La zona del ataque quedó resguardada por policías municipales con apoyo de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y elementos de la Marina.
Con este suman cinco homicidios dolosos durante el jueves en Mazatlán.