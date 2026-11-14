Asesinan a hombre en parada de autobús a la altura de Los Gavilanes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego cuando se encontraba en una parada de autobús a la altura de la comunidad de Los Gavilanes.

El hecho se registró a las 21:50 horas de este sábado sobre la carretera Internacional México 15, en los carriles de norte a sur.

Según testigos, hombres armados a bordo de un vehículo dispararon contra la víctima.

Tras el reporte de la emergencia, paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo llegaron al lugar, pero el hombre ya no contaba con signos vitales.

Al momento se desconoce la identidad de la persona fallecida.

Policías municipales y elementos del Ejército acordonaron la zona y esperaron al personal pericial de la Fiscalía General del Estado para las diligencias de ley.