Asesinan a hombre en su domicilio y privan de la libertad a dos más en Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 13 de agosto en el interior de su domicilio, ubicado en el poblado Lo de Reyes, perteneciente al municipio de Navolato. En el mismo hecho, dos personas que lo acompañaban fueron privadas de la libertad.

La víctima fue identificada como Denis Abel “N”, quien presuntamente se encontraba dentro de la vivienda cuando sujetos armados ingresaron al lugar y abrieron fuego. Posteriormente, se llevaron por la fuerza a los otros dos hombres presentes.

El reporte se generó alrededor de las 14:50 horas, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron a una persona sin vida al interior de la vivienda.

La zona fue acordonada por autoridades municipales y estatales, en tanto peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales.