$!Asesinan a hombre en un domicilio de la Colonia Finisterra, en Culiacán, cuando festejaba a su padre

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes 26 de junio mientras convivía con familiares y amigos durante la celebración del cumpleaños de su padre, en un domicilio de la Colonia Finisterra, al sur de Culiacán. La víctima fue identificada de manera preliminar como Héctor Javier, de aproximadamente 30 años.

El ataque se registró alrededor de las 16:30 horas en una vivienda ubicada sobre la Calle Francisco Luis Urquiza, en el cruce con Cruz Medina, donde se desarrollaba la reunión familiar. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron hasta el domicilio y se dirigieron directamente hacia Héctor Javier, a quien le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron a la víctima sin signos vitales al interior del inmueble. El resto de las personas que se encontraban en la celebración resultó ileso. Familiares y testigos fueron entrevistados por las autoridades para recabar información sobre la agresión.