$!Asesinan a hombre frente a domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes 17 de octubre en el patio de entrada de un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 18:20 horas, luego de que vecinos señalaron detonaciones de arma de fuego en el sector.

Según reportes, al menos un civil armado se aproximó a la víctima para dispararle en repetidas ocasiones y emprender la huida.

Familiares identificaron a la víctima como Roberto “N”, de 51 años de edad y de oficio albañil.

Luego del ataque armado, familiares llamaron al número de emergencia 9-1-1, lo que provocó movilización al indicarse que el hombre estaba herido de bala.