$!Asesinan a hombre frente a domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes 17 de octubre en el patio de entrada de un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 18:20 horas, luego de que vecinos señalaron detonaciones de arma de fuego en el sector.
Según reportes, al menos un civil armado se aproximó a la víctima para dispararle en repetidas ocasiones y emprender la huida.
Familiares identificaron a la víctima como Roberto “N”, de 51 años de edad y de oficio albañil.
Luego del ataque armado, familiares llamaron al número de emergencia 9-1-1, lo que provocó movilización al indicarse que el hombre estaba herido de bala.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron para asegurar un perímetro mientras paramédicos de la Cruz Roja descendieron de una ambulancia para atender a la víctima, no obstante se retiraron al confirmar que ya no contaba con signos vitales.
La zona quedó delimitada con cinta amarilla de precaución mientras peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de llevar a cabo las labores de campo.
En el área también se localizó una motocicleta tirada en el suelo que aparentemente le pertenecía a la víctima y habría caído al momento del ataque.
Policías de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y al final ordenaron el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.