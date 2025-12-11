$!Asesinan a hombre frente a la Sindicatura de Villa Juárez; una mujer resultó herida

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves frente a las oficinas de la Sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato.
La víctima fue identificada como Germán “Q”, de 28 años y de oficio jornalero, según información recabada en el sitio. Durante la agresión, una mujer ajena a los hechos resultó lesionada por al menos un disparo y fue trasladada a un hospital; hasta el momento se desconoce su estado de salud y su identidad.
Testigos señalaron que Germán viajaba en una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados que se desplazaban en un automóvil. Los atacantes dispararon en su contra, provocando que el joven cayera al pavimento. Su cuerpo quedó tendido boca abajo, mientras que la motocicleta quedó a pocos metros de distancia.
Tras el reporte al número de emergencias, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar y acordonaron la zona. Personal de investigación y servicios periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.