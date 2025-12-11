$!Asesinan a hombre frente a la Sindicatura de Villa Juárez; una mujer resultó herida

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves frente a las oficinas de la Sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Germán “Q”, de 28 años y de oficio jornalero, según información recabada en el sitio. Durante la agresión, una mujer ajena a los hechos resultó lesionada por al menos un disparo y fue trasladada a un hospital; hasta el momento se desconoce su estado de salud y su identidad.