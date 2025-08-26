$!Asesinan a hombre frente a su casa en la colonia Morelos de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado la noche del martes 26 de agosto en la entrada de su domicilio, ubicado en la colonia Morelos de Culiacán.

La víctima fue identificada como Oswaldo, de 47 años, cuyo cuerpo quedó tendido frente a la puerta principal de la vivienda situada en la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Juan de Dios Bátiz, a unos metros de una escuela primaria.

El ataque fue reportado al 911 alrededor de las 19:40 horas, lo que generó la movilización de paramédicos de Gerum y de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.