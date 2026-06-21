$!Asesinan a hombre frente a su domicilio en la colonia 16 de Septiembre, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos frente a su domicilio la mañana de este domingo 21 de junio, en pleno Día del Padre, en la colonia 16 de Septiembre, ubicada en el sector norte de Culiacán.
La víctima fue identificada como Jesús Manuel, de 47 años, quien fue localizado sin vida sobre la banqueta frente a su vivienda, ubicada en la esquina de las calles Ocho de Septiembre y Sócrates, frente a una escuela primaria.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en el exterior del inmueble cuando civiles armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Vecinos del sector señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego durante las primeras horas de la mañana; sin embargo, fue hasta alrededor de las 06:00 horas cuando se reportó a las autoridades la presencia de una persona tirada e inmóvil en el lugar.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a asegurar la escena.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.