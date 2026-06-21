$!Asesinan a hombre frente a su domicilio en la colonia 16 de Septiembre, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos frente a su domicilio la mañana de este domingo 21 de junio, en pleno Día del Padre, en la colonia 16 de Septiembre, ubicada en el sector norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel, de 47 años, quien fue localizado sin vida sobre la banqueta frente a su vivienda, ubicada en la esquina de las calles Ocho de Septiembre y Sócrates, frente a una escuela primaria.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en el exterior del inmueble cuando civiles armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.