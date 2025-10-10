Asesinan a hombre frente a un domicilio en la colonia La Arrocera, en Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes 10 de octubre frente a un domicilio de la colonia La Arrocera, en Navolato. La víctima fue identificada en el lugar como Jesús Emeterio “N”.

El homicidio se registró poco antes de las 22:00 horas en la calle Pedro Zavala, entre Flavio Bojórquez Enrique y a espaldas de la carretera que conduce a Culiacán.

Jesus Emeterio fue descrito como una persona de complexión delgada y tez morena, de pelo corto y negro; llevaba puesto una camisa amarilla, un pantalón de mezclilla azul y cinturón negro.

El occiso quedó recostado bocabajo en la banqueta con impactos de bala en la parte del pecho. Refieren que al menos un civil armado se le acercó para dispararle en repetidas ocasiones.

Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 sobre un hombre asesinado a balazos fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal policiaco quien acudió para responder al hecho.

Agentes preventivos delimitaron una zona para facilitar las labores de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargarán de realizar los trabajos de campo.

Por su parte, los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado llegaron para realizar las diligencias correspondientes del caso.

El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.