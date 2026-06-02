$!Asesinan a hombre junto a escuelas y oficinas de Sepyc en Valle Alto, Culiacán

CULIACÁN. _ Cerca de un jardín de niños, una primaria y unas oficinas de Sepyc, fue asesinado a balazos un hombre durante la mañana de este martes 2 de junio, en el sector Valle Alto de Culiacán.

El occiso fue descrito como una persona de aproximadamente 35 años de edad, de complexión regular y tez morena clara; vestía una playera azul oscuro manga corta, unos short verde grisáceo y tenis negro con detalles en verde fosforescente.

La víctima fue atacada con disparos de arma de fuego cuando caminaba por el bulevar Álvaro del Portillo, a la orilla del carril de norte a sur, entre las calles Valle del Lago y Valle del Salto.