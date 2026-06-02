$!Asesinan a hombre junto a escuelas y oficinas de Sepyc en Valle Alto, Culiacán

CULIACÁN. _ Cerca de un jardín de niños, una primaria y unas oficinas de Sepyc, fue asesinado a balazos un hombre durante la mañana de este martes 2 de junio, en el sector Valle Alto de Culiacán.
El occiso fue descrito como una persona de aproximadamente 35 años de edad, de complexión regular y tez morena clara; vestía una playera azul oscuro manga corta, unos short verde grisáceo y tenis negro con detalles en verde fosforescente.
La víctima fue atacada con disparos de arma de fuego cuando caminaba por el bulevar Álvaro del Portillo, a la orilla del carril de norte a sur, entre las calles Valle del Lago y Valle del Salto.
El homicidio se cometió a un costado de la primaria Emilio Zavala Benítez, el jardín de niños Jaime Sevilla Poyastro y el Centro de Desarrollo Educativo No. 16 de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Sobre la vía pública fueron localizados cerca de 10 casquillos percutidos durante la agresión, por lo que fue cerrado el paso.
A la escena llegaron familiares del fallecido, por lo que se espera su formal identificación ante las autoridades, una vez que la Fiscalía General del Estado culmine las diligencias en el lugar y los restos sean trasladados al Servicio Médico Forense.