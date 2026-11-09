Asesinan a hombre tras ataque armado contra una vivienda en El Walamo, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida luego de un ataque armado registrado contra una vivienda en la comunidad de El Walamo, ubicada al sur de Mazatlán.

El hecho se registró a las 22:00 horas del domingo sobre la Calle Segunda, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon contra la vivienda, para de inmediato darse a la fuga con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron policías municipales quienes descubrieron a una persona herida tras inspeccionar la vivienda.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión atendieron el reporte de la emergencia y trataron de brindar auxilio a un hombre que fue alcanzado por las balas, pero este ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima pero se sabe que es un hombre de aproximadamente 50 años de edad.

La noche del sábado 7 de noviembre también se registró un ataque armado en esta comunidad con saldo de un joven herido por disparos de arma de fuego.