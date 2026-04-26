Asesinan a hombre tras disparar contra su vivienda en Balbuena, Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos y una vivienda resultó dañada durante un ataque armado registrado durante la madrugada de este domingo 26 de abril en el Ejido Balbuena, perteneciente al Municipio de Navolato.

El hecho fue reportado minutos después de la 01:00 horas sobre la Calle Marcelino Vega, entre Antonio Íñiguez y Brígido Reyes, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue interceptada por hombres armados que presuntamente se desplazaban en al menos dos vehículos.

Al percatarse del peligro, el hombre corrió varios metros con la intención de ponerse a salvo; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y quedó sin vida a escasa distancia de su domicilio.

La identidad del fallecido no fue revelada en el sitio.

Únicamente se informó que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, de complexión delgada, quien vestía pantalón de mezclilla negro y playera azul.

En la escena también fue ubicada una vivienda con impactos de bala en la fachada, la cual habría resultado afectada de manera colateral durante la agresión.

En la zona de la agresión se localizaron alrededor de una centena de casquillos percutidos de arma larga esparcidos sobre el pavimento.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva fueron los primeros en arribar al lugar, donde localizaron el cuerpo sobre la vía pública.

Posteriormente acudieron peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado para realizar el procesamiento del área.