$!Asesinan a hombre tras persecución a balazos en la colonia CNOP, en Culiacán

Un hombre identificado como Ángel Eduardo, de 34 años de edad y vecino de la colonia Florencia, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 20 de abril tras ser atacado mientras conducía por calles de la colonia CNOP, en Culiacán. El atentado fue reportado alrededor de las 15:30 horas. De acuerdo con los primeros informes, la agresión inició en el sector antes mencionado entre las calles Guadalupe de los Reyes y San José de Gracia, donde la víctima circulaba a bordo de un automóvil Toyota Corolla color rojo. En ese punto, un grupo de civiles armados le disparó en repetidas ocasiones mientras se encontraba en movimiento.







Pese a estar herido, el conductor continuó avanzando con la intención de ponerse a salvo; sin embargo, metros más adelante perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste de alumbrado público ubicado sobre la avenida Patria, entre las calles Guillermo Prieto y Manuel de la Peña. Tras el choque, Ángel Eduardo quedó sin vida dentro del automóvil, el cual presentó múltiples impactos de bala en el parabrisas y distintas partes de la carrocería. Luego del reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron tanto el vehículo siniestrado como diversos casquillos percutidos en el trayecto donde inició la agresión.





