$!Asesinan a hombre tras persecución a balazos en la colonia CNOP, en Culiacán

Un hombre identificado como Ángel Eduardo, de 34 años de edad y vecino de la colonia Florencia, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 20 de abril tras ser atacado mientras conducía por calles de la colonia CNOP, en Culiacán.
El atentado fue reportado alrededor de las 15:30 horas. De acuerdo con los primeros informes, la agresión inició en el sector antes mencionado entre las calles Guadalupe de los Reyes y San José de Gracia, donde la víctima circulaba a bordo de un automóvil Toyota Corolla color rojo.
En ese punto, un grupo de civiles armados le disparó en repetidas ocasiones mientras se encontraba en movimiento.
Pese a estar herido, el conductor continuó avanzando con la intención de ponerse a salvo; sin embargo, metros más adelante perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste de alumbrado público ubicado sobre la avenida Patria, entre las calles Guillermo Prieto y Manuel de la Peña.
Tras el choque, Ángel Eduardo quedó sin vida dentro del automóvil, el cual presentó múltiples impactos de bala en el parabrisas y distintas partes de la carrocería.
Luego del reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron tanto el vehículo siniestrado como diversos casquillos percutidos en el trayecto donde inició la agresión.
Las autoridades resguardaron dos escenas distintas: el punto inicial del ataque y el lugar donde quedó la unidad chocada con el cuerpo en su interior.
Posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta del caso.
El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras que el vehículo sería retirado con apoyo de una grúa.