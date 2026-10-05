Asesinan a hombre y abandonan su cuerpo dentro de una camioneta en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ Un hombre identificado como Jorge Alonso “C”, de 45 años, fue localizado sin vida durante la mañana de este lunes en la caja de una camioneta estacionada en la colonia Pedro Infante, en Guamúchil.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la víctima, quien tenía su domicilio en la colonia Solidaridad, fue localizada en la parte trasera de una camioneta Nissan Frontier gris, que había sido abandonada junto a un arroyo, a escasos metros del puente que comunica a ambos asentamientos. El hombre presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado establecen que Jorge Alonso fue visto con vida por última vez por sus familiares el sábado 3 de octubre. Las autoridades presumen que el homicidio ocurrió ese mismo día y que el cuerpo fue trasladado durante la noche del domingo hasta el sitio donde finalmente fue localizado.

Fueron vecinos del sector quienes, durante las primeras horas de este lunes 5 de octubre, se percataron de la presencia del cuerpo en la caja de la camioneta y dieron aviso a los números de emergencia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Salvador Alvarado acudieron como primeros respondientes y, tras confirmar el deceso, acordonaron el área para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial de la FGE realizó las diligencias correspondientes y recabó evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para practicarle la necropsia de ley y posteriormente ser entregado a sus familiares.