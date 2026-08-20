$!Asesinan a hombre y abandonan su cuerpo desnudo en la Maxipista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado desnudo y con impactos de bala a un costado de los carriles de sur a norte de la Maxipista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 9.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 06:30 horas de este jueves por automovilistas que circulaban por la zona y observaron el cadáver a un costado de la autopista.
La víctima se encuentra en calidad de desconocida. El hombre estaba desnudo, boca arriba y únicamente llevaba una calceta roja en el pie derecho. Además, presentaba orificios producidos por proyectil de arma de fuego en el torso.
Tras el reporte, policías municipales, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional acudieron al lugar y acordonaron la zona para preservar la escena.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera pueda ser identificado.