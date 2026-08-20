Seguridad
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Asesinan a hombre y abandonan su cuerpo desnudo en la Maxipista Mazatlán-Culiacán

La víctima está sin identificar; fue encontrada estaba desnudo, boca arriba y únicamente llevaba una calceta roja en el pie derecho
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
20/08/2026 09:18
20/08/2026 09:18

MAZATLÁN._ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado desnudo y con impactos de bala a un costado de los carriles de sur a norte de la Maxipista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 9.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 06:30 horas de este jueves por automovilistas que circulaban por la zona y observaron el cadáver a un costado de la autopista.

La víctima se encuentra en calidad de desconocida. El hombre estaba desnudo, boca arriba y únicamente llevaba una calceta roja en el pie derecho. Además, presentaba orificios producidos por proyectil de arma de fuego en el torso.

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Tras el reporte, policías municipales, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional acudieron al lugar y acordonaron la zona para preservar la escena.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera pueda ser identificado.

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