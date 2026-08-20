$!Asesinan a hombre y abandonan su cuerpo desnudo en la Maxipista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado desnudo y con impactos de bala a un costado de los carriles de sur a norte de la Maxipista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 9.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 06:30 horas de este jueves por automovilistas que circulaban por la zona y observaron el cadáver a un costado de la autopista.

La víctima se encuentra en calidad de desconocida. El hombre estaba desnudo, boca arriba y únicamente llevaba una calceta roja en el pie derecho. Además, presentaba orificios producidos por proyectil de arma de fuego en el torso.