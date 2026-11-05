Asesinan a hombre y abandonan su cuerpo en camioneta doble rodado en Mocorito

MOCORITO._ Un hombre fue localizado asesinado a balazos y con huellas de tortura en el interior de una camioneta Ford F-350 de doble rodada, en las inmediaciones del ejido El Dique, perteneciente a la sindicatura de Pericos, en el municipio de Mocorito.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:00 horas de este jueves 5 de noviembre, sobre un camino de terracería que conecta la carretera libre México 15, en el tramo Culiacán-Los Mochis, con el ejido El Dique.

La víctima, que hasta el momento permanece en calidad de desconocida, se encontraba en el asiento del copiloto de una camioneta blanca con franjas negras y una lona verde militar colocada en la canastilla.

El hombre tenía el rostro cubierto con su propia playera, de color mostaza, y vestía un pantalón de mezclilla oscuro. Su cuerpo presentaba impactos de bala y huellas de tortura.

A un costado de la unidad fueron localizados varios casquillos de arma corta, así como una gorra negra, indicios que fueron asegurados por las autoridades para integrarlos a la investigación.

De acuerdo con los primeros datos, se presume que el hombre habría sido privado de la libertad y trasladado en la misma camioneta hasta ese punto, donde fue asesinado a tiros.

Personal de investigación y peritos acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia y se buscará establecer su identidad.