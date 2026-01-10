$!Asesinan a Javier Alfonso dentro de un departamento en Infonavit Cañadas, en Culiacán

La mañana de este sábado fue asesinado a balazos un hombre identificado como Javier Alfonso “N”, de 35 años de edad, al interior de un departamento de Infonavit Cañadas, en Culiacán.

Los hechos se reportaron aproximadamente a las 7:00 horas de este 10 de enero, en un edificio entre las calles Cerro de la Silla y Cerro de la Chiva, sobre el andador Sierra Jamuave.

La víctima es de complexión regular, tez morena, cabello corto y vestía una camisa azul oscuro, suéter negro y un pantalón de mezclilla azul claro.