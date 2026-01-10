$!Asesinan a Javier Alfonso dentro de un departamento en Infonavit Cañadas, en Culiacán

La mañana de este sábado fue asesinado a balazos un hombre identificado como Javier Alfonso “N”, de 35 años de edad, al interior de un departamento de Infonavit Cañadas, en Culiacán.
Los hechos se reportaron aproximadamente a las 7:00 horas de este 10 de enero, en un edificio entre las calles Cerro de la Silla y Cerro de la Chiva, sobre el andador Sierra Jamuave.
La víctima es de complexión regular, tez morena, cabello corto y vestía una camisa azul oscuro, suéter negro y un pantalón de mezclilla azul claro.
Vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego durante la mañana de este sábado, y autoridades localizaron al hombre sin vida en un domicilio de la segunda planta de un edificio.
Elementos de la Policía Municipal de Culiacán arribaron como primeros respondientes del caso, y acordonaron la zona.
Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para comenzar con las primeras indagatorias, en tanto llega el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cadáver.