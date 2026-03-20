$!Asesinan a Jesús Humberto en la colonia Los Huizaches, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Jesús Humberto, de aproximadamente 40 años, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia Los Huizaches, en Culiacán.
El ataque ocurrió alrededor de las 17:40 horas frente a un domicilio situado en la calle Presidente Miguel de la Madrid, entre Mina de Copala y Mina Pánuco.
La víctima es un adulto de complexión delgada y tez morena, quien vestía un pantalón de mezclilla color negro, tenis blancos y no traía playera al momento del ataque.
El hombre quedó tendido bocarriba frente al portón de la casa, al lado de un cúmulo de escombros.
Según versiones en el lugar, recibió disparos en el pecho y hombro que le provocaron la muerte.
Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes aseguraron la zona a la espera de los peritos ministeriales que procesarán la escena del crimen.