$!Asesinan a Jesús Humberto en la colonia Los Huizaches, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Jesús Humberto, de aproximadamente 40 años, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia Los Huizaches, en Culiacán. El ataque ocurrió alrededor de las 17:40 horas frente a un domicilio situado en la calle Presidente Miguel de la Madrid, entre Mina de Copala y Mina Pánuco.

La víctima es un adulto de complexión delgada y tez morena, quien vestía un pantalón de mezclilla color negro, tenis blancos y no traía playera al momento del ataque. El hombre quedó tendido bocarriba frente al portón de la casa, al lado de un cúmulo de escombros.