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Violencia

Asesinan a Jesús Humberto en la colonia Los Huizaches, en Culiacán

La víctima fue atacada a balazos frente a un domicilio la tarde de este jueves
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/03/2026 18:21
20/03/2026 18:21

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Jesús Humberto, de aproximadamente 40 años, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia Los Huizaches, en Culiacán.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:40 horas frente a un domicilio situado en la calle Presidente Miguel de la Madrid, entre Mina de Copala y Mina Pánuco.

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La víctima es un adulto de complexión delgada y tez morena, quien vestía un pantalón de mezclilla color negro, tenis blancos y no traía playera al momento del ataque.

El hombre quedó tendido bocarriba frente al portón de la casa, al lado de un cúmulo de escombros.

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Según versiones en el lugar, recibió disparos en el pecho y hombro que le provocaron la muerte.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes aseguraron la zona a la espera de los peritos ministeriales que procesarán la escena del crimen.

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