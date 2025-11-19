$!Asesinan a Jesús Julián, de 15 años, en la Miguel Hidalgo en Culiacán

El homicidio ocurrió sobre la calle Miguel Hidalgo, en el cruce de la calle Manuel Acuña, afuera de una vivienda.

Un menor, de 15 años de edad, identificado como Jesús Julián fue asesinado a balazos durante la tarde-noche de este miércoles en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.

El reporte del hecho fue alrededor de las 18:00 horas, cuando el joven se encontraba en su vivienda con su familia, y sujetos armados llegaron a dispararle por la espalda.

Hasta el momento no se han brindado características físicas del joven, cuyo cadáver quedó sobre una mecedora.

Elementos de la Secretaría de Marina acudieron al lugar y acordonaron el sitio, a la espera de autoridades de investigación.