$!Asesinan a Jesús Rafael en la colonia Progreso, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Jesús Rafael, de 52 años de edad, fue asesinado la noche de este martes en un domicilio de la colonia Progreso, por la Calzada de Las Torres, al sur de Culiacán.
La víctima recibió al menos un disparo en la cabeza, cuando se encontraba sentado junto a la barda perimetral de un domicilio, aparentemente donde residía.
Al ser agredido, vestía playera de color negro y estaba sentado en una banca de cemento.
Los vecinos reportaron escuchar disparos en la zona cerca de las 19:45 horas, y al llegar las autoridades encontraron al hombre sin vida.
La casa por la que se encontraba está por la Calzada de Las Torres, casi esquina con la avenida Manuel J. Clouthier.
Para acceder al inmueble, se ubica una escalinata que sube hasta la zona de viviendas.