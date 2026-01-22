Asesinan a jornalero agrícola frente a su vivienda en El Limoncito, Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves 22 de enero frente a su vivienda en la comunidad de El Limoncito, municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Luis Enrique “N”, de 52 años, de oficio jornalero agrícola.

De acuerdo con información recabada, el ataque ocurrió en un domicilio ubicado junto a la carretera El Limoncito – 5 de Mayo, adonde llegaron civiles armados a bordo de al menos dos camionetas.

Los reportes preliminares señalan que los agresores ingresaron al inmueble con la intención de privar de la libertad a la víctima. Durante el intento, el hombre salió del domicilio y fue alcanzado en el frente de la vivienda, donde se realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Como resultado del ataque, Luis Enrique presentó diversas heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, que le provocaron la muerte en el lugar. Tras la agresión, los responsables se retiraron del sitio en dirección desconocida.

El hecho fue reportado al 911 por familiares de la víctima, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la zona fue acordonada por las corporaciones de seguridad para preservar la escena. Peritos de la Dirección General de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios y la documentación fotográfica del lugar.