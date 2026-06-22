$!Asesinan a jornalero y una mujer resulta herida durante ataque a policías en Navolato

Dos hechos violentos registrados durante la tarde de este lunes 22 de junio movilizaron a corporaciones de seguridad en el municipio de Navolato. Por un lado, un jornalero agrícola fue asesinado a balazos en la sindicatura de Villa Juárez y, de manera separada, una mujer resultó lesionada durante una agresión armada contra elementos de la Policía Estatal Preventiva.

El primero de los casos ocurrió en la sindicatura de Villa Juárez, donde un hombre identificado como Enrique “L”, de 47 años de edad, perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando se encontraba en la zona centro de la comunidad.

De acuerdo con la información disponible, la víctima estaba a bordo de una motocicleta y convivía en las inmediaciones de las carreteras La 50 y La 20, en un área ubicada detrás de las instalaciones de Cruz Roja y de un campo de futbol, cuando fue sorprendida por hombres armados.