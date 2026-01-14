Asesinan a José Sebastián dentro de su domicilio en el Ejido Buenos Aires, en Navolato

La noche de este martes fue asesinado a balazos un hombre joven al interior de su domicilio en el Ejido Buenos Aires, municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como José Sebastián “N”, de 26 años, quien fue agredido alrededor de las 23:45 horas.

Los hechos ocurrieron en una vivienda aledaña a un canal de riego en dicha comunidad, cerca de la entrada principal de la comunidad.

Al lugar se movilizaron corporaciones de seguridad para dar fe del hecho y asegurar el área, y posteriormente el Servicio Médico Forense procedió al levantamiento del cadáver para las indagatorias correspondientes.