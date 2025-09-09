$!Asesinan a joven a balazos en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven fue atacado a balazos y perdió la vida la tarde de este lunes en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán. El hecho se registró alrededor de las 12:45 horas, en el cruce de las calles Enrique Martínez Rojo y Francisco Javier Gaxiola, donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con testigos, el ataque fue perpetrado por civiles armados desde un vehículo en movimiento, el cual se dio a la fuga tras la agresión. En el lugar quedó tendido el cuerpo de un joven, aún no identificado, quien vestía tenis negros, pantalón de mezclilla azul y sudadera azul claro.