$!Asesinan a joven a balazos en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven fue atacado a balazos y perdió la vida la tarde de este lunes en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán. El hecho se registró alrededor de las 12:45 horas, en el cruce de las calles Enrique Martínez Rojo y Francisco Javier Gaxiola, donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con testigos, el ataque fue perpetrado por civiles armados desde un vehículo en movimiento, el cual se dio a la fuga tras la agresión. En el lugar quedó tendido el cuerpo de un joven, aún no identificado, quien vestía tenis negros, pantalón de mezclilla azul y sudadera azul claro.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio e intentaron brindarle atención, sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo.
El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras que personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo en los alrededores. Hasta el momento no se ha confirmado si una motocicleta encontrada cerca del cuerpo tiene relación directa con la víctima o si simplemente quedó dentro del perímetro asegurado.
Vecinos del sector señalaron haber escuchado ráfagas de distintos calibres, lo que generó alarma entre los habitantes.
Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para realizar las indagatorias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.