Asesinan a joven a balazos en la entrada de la comunidad de El Roble, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado con disparos de arma de fuego la noche de este martes en la comunidad de El Roble.

El hecho se registró a las 20:00 horas, justo frente al arco de entrada de la comunidad, donde de acuerdo a los primeros reportes, la víctima quedó sin vida entre la maleza.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

Paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán también llegaron al sitio y trataron de auxiliarlo, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios en el lugar.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada y no se reportan personas detenidas.