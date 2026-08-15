$!Asesinan a joven a balazos en puente peatonal de Campo El Diez, Culiacán

Un hombre de 29 años fue ejecutado a balazos la tarde de este sábado sobre las escaleras de un puente peatonal en la comunidad de Campo El Diez, al sur de la capital sinaloense.
Con este hecho, la cifra de homicidios en el municipio ascendió a cuatro durante la jornada.
De acuerdo con los reportes locales, la agresión ocurrió alrededor de las 17:15 horas sobre la carretera Culiacán-Eldorado.
Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
La víctima fue identificada por sus familiares en el lugar como Jesús Alberto “N”, de 29 años de edad, residente de dicho sector.
Versiones preliminares señalan que el joven intentaba cruzar el puente cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon a quemarropa antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.
El cuerpo de la víctima quedó en los escalones de la estructura junto a una gorra negra de su propiedad; familiares acudieron al sitio para cubrir el cadáver con una sábana.
Fuerzas federales -integradas por la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano- arribaron para resguardar el perímetro y levantar los primeros datos. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado asumieron el procesamiento de la escena para el levantamiento de casquillos, la integración de la carpeta de investigación y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.