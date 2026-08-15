$!Asesinan a joven a balazos en puente peatonal de Campo El Diez, Culiacán

Un hombre de 29 años fue ejecutado a balazos la tarde de este sábado sobre las escaleras de un puente peatonal en la comunidad de Campo El Diez, al sur de la capital sinaloense.

Con este hecho, la cifra de homicidios en el municipio ascendió a cuatro durante la jornada.

De acuerdo con los reportes locales, la agresión ocurrió alrededor de las 17:15 horas sobre la carretera Culiacán-Eldorado.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.