$!Asesinan a joven con equipo táctico en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato

Un joven hombre que portaba equipo táctico fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.
La víctima fue identificada como Ventura Alejandro, de 26 años de edad y quien se encontraba desaparecido por al menos seis meses.
Según reportes preliminares, el joven estaba circulando en su cuatrimoto por un camino de terracería que se encuentra entre la calle Diego Águila, a pocos metros de la carretera La 20, cuando sujetos desconocidos llegaron para agredirlo a tiros.
Tras el ataque, familiares y vecinos llamaron al número de emergencias 911 para provocar la movilización de la autoridad, siendo elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal quienes acudieron para asegurar una zona.
La víctima fue hallada sin vida a unos centímetros apartado de la unidad en donde viajaba. Tenia puesto un pantalón tipo militar, una camisa negra y un chaleco balístico.
Policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado ingresaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.
Cabe señalar que la familia de la víctima dio a conocer que se encontraba desaparecido por al menos seis meses, incluso contaba con una ficha de búsqueda.