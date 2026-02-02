$!Asesinan a joven con equipo táctico en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato

Un joven hombre que portaba equipo táctico fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

La víctima fue identificada como Ventura Alejandro, de 26 años de edad y quien se encontraba desaparecido por al menos seis meses.

Según reportes preliminares, el joven estaba circulando en su cuatrimoto por un camino de terracería que se encuentra entre la calle Diego Águila, a pocos metros de la carretera La 20, cuando sujetos desconocidos llegaron para agredirlo a tiros.