$!Asesinan a joven de 18 años en la colonia 8 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven hombre de 18 años de edad fue privado de la vida a balazos durante la tarde de este viernes en la colonia 8 de Febrero, en Culiacán.

La víctima fue identificada en el lugar como Joe Luis “N”. El homicidio se reportó alrededor de las 15:30 horas en la calle Real Mina 14.

Según informes, un grupo de sujetos armados interceptaron a Joe Luis y le dispararon en más de una ocasión para dejarlo gravemente herido, emprendiendo luego la huida del lugar.

Se reporta que el joven había intentado refugiarse dentro de un domicilio para escapar de sus agresores, sin embargo, las balas lo alcanzaron y fue casi de manera instantánea que terminó perdiendo la vida por la gravedad de las lesiones.