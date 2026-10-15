$!Asesinan a joven de 19 años afuera de una refaccionaria en la Jaripillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque a balazos en Mazatlán dejó sin vida este jueves a un joven de 19 años, al parecere repartidor, afuera de una refaccionaria en la Colonia Jaripillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:15 horas frente al establecimiento ubicadoen el Libramiento Óscar Pérez Escobosa, casi esquina con Avenida Múnich.

De acuerdo a los primeros reportes, el joven estaba entre las motocicletas de reparto, afuera del negocio, cuando hombres armados arribaron al lugar y le dispararon hasta matarlo.