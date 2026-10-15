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Asesinan a joven de 19 años afuera de una refaccionaria en la Jaripillo, en Mazatlán

El ataque armado ocurrió este jueves sobre el Libramiento Óscar Pérez Escobosa. La víctima presuntamente trabajaba como repartidor
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/10/2026 19:11
15/10/2026 19:11

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque a balazos en Mazatlán dejó sin vida este jueves a un joven de 19 años, al parecere repartidor, afuera de una refaccionaria en la Colonia Jaripillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:15 horas frente al establecimiento ubicadoen el Libramiento Óscar Pérez Escobosa, casi esquina con Avenida Múnich.

De acuerdo a los primeros reportes, el joven estaba entre las motocicletas de reparto, afuera del negocio, cuando hombres armados arribaron al lugar y le dispararon hasta matarlo.

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Tras el ataque a balazos, la víctima quedó sin vida entre las unidades.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron la zona.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Mazatlán revisaron al joven, pero ya no presentaba signos de vida.

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