$!Asesinan a joven de 19 años dentro de su vehículo en la colonia Burócrata, en Culiacán

Un joven identificado como José David, de 19 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 19 de abril cuando circulaba a bordo de un automóvil en calles de la colonia Burócrata, en la ciudad de Culiacán.
El atentado se registró alrededor de las 19:30 horas en el cruce del bulevar Pedro Anaya y la calle Obreros, frente a un negocio de autolavado y a una cuadra del Jardín Botánico.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba en un vehículo Honda Accord plateado cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes presuntamente se acercaron a la unidad y abrieron la puerta del lado del conductor para dispararle en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.
Luego del reporte al número de emergencias sobre una persona lesionada por disparos, al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, quienes al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada y el tránsito sobre el bulevar Pedro Anaya quedó cerrado en ambos sentidos mientras peritos y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes.
Este crimen representa, de manera preliminar, el tercer homicidio doloso registrado durante la jornada de este domingo en Culiacán.
El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras que el vehículo quedó asegurado y sería remolcado con apoyo de una grúa.