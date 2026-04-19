$!Asesinan a joven de 19 años dentro de su vehículo en la colonia Burócrata, en Culiacán

Un joven identificado como José David, de 19 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 19 de abril cuando circulaba a bordo de un automóvil en calles de la colonia Burócrata, en la ciudad de Culiacán.

El atentado se registró alrededor de las 19:30 horas en el cruce del bulevar Pedro Anaya y la calle Obreros, frente a un negocio de autolavado y a una cuadra del Jardín Botánico.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba en un vehículo Honda Accord plateado cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes presuntamente se acercaron a la unidad y abrieron la puerta del lado del conductor para dispararle en repetidas ocasiones.