$!Asesinan a joven dentro de su domicilio en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven de 25 años fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 27 de junio al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Jesús Jhonny, quien se encontraba en una vivienda localizada entre las calles Hydra y Medusa.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores ingresaron al inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra el joven, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron al domicilio y localizaron a la víctima sin signos vitales.