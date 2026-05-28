$!Asesinan a joven dentro de su vivienda en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de 24 años fue asesinado a balazos al interior de un domicilio durante la tarde de este jueves 28 de mayo en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán. El ataque fue reportado alrededor de las 13:30 horas en una vivienda de color blanco ubicada sobre la calle Capistrano, esquina con Altadena.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Osmar Leonel, de aproximadamente 24 años de edad, quien se encontraba dentro del inmueble cuando sujetos armados arribaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras la agresión, los responsables escaparon del sitio mientras vecinos alertaban al número de emergencias sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal acudieron al domicilio y localizaron al joven gravemente herido y prácticamente sin signos vitales.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana ingresaron posteriormente a la vivienda para revisar a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.