$!Asesinan a joven dentro de una vivienda en la colonia Benito Juárez, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes 19 de diciembre cuando se encontraba dentro de una vivienda de la colonia Benito Juárez, en Culiacán. La víctima fue identificada como Damián, de 29 años de edad. El ataque armado se reportó alrededor de las 19:00 horas frente a la Calzada Heroico Colegio Militar, entre las calles Antonio Plaza y José Aguilar Barraza.

Según los primeros reportes, al menos un civil armado ingresó a la fuerza al domicilio para agredir a tiros a la víctima, provocandole la muerte casi de forma instantánea. Elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano arribaron al lugar, entraron al inmueble y se percataron de que el joven ya había fallecido por las múltiples heridas de bala, por lo que procedieron a acordonar el área. Junto con el joven se encontraba una mujer, quien resultó ilesa tras el ataque.