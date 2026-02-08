$!Asesinan a joven empleado de un motel en la salida norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado a balazos la noche del sábado a las afueras de un motel ubicado en la salida norte de Culiacán. La víctima fue identificada como Iván Alexander, de 23 años, quien era empleado del lugar.

Según reportes preliminares, la víctima se encontraba afuera del establecimiento ubicado frente a la carretera México 15 cuando al menos un civil armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones.

El ataque fue reportado a los números de emergencia minutos después de las 22:00 horas, alertando a las autoridades sobre una persona herida por arma de fuego en la zona de moteles que se encuentra al norte de la ciudad.

El reporte provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva.