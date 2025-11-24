$!Asesinan a joven en autolavado de la colonia Lombardo Toledano, Culiacán

Un joven, cuya identidad se desconoce hasta el momento, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes 25 de noviembre de 2025 al interior de un autolavado en la Colonia Lombardo Toledano, al sur de la ciudad.
El hecho violento ocurrió sobre el cruce de las calles Arnulfo Rodríguez y Profesor Trinidad Dorame.
Reportes preliminares indican que elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en llegar al sitio, acordonando la zona de inmediato y solicitando la intervención de paramédicos. Socorristas de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Testigos del suceso señalaron a las autoridades que los presuntos agresores arribaron a bordo de un vehículo sedán de la marca Kia, realizaron el ataque directo contra el joven y huyeron rápidamente del lugar, sin que hasta ahora se haya reportado la detención de persona alguna.
Peritos y personal de investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron para iniciar con las diligencias de campo, la recolección de indicios balísticos y el retiro del cuerpo para los procedimientos de ley.