$!Asesinan a joven en autolavado de la colonia Lombardo Toledano, Culiacán

Un joven, cuya identidad se desconoce hasta el momento, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes 25 de noviembre de 2025 al interior de un autolavado en la Colonia Lombardo Toledano, al sur de la ciudad.

El hecho violento ocurrió sobre el cruce de las calles Arnulfo Rodríguez y Profesor Trinidad Dorame.