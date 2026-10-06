$!Asesinan a joven en la Urías, Mazatlán; localizan su cuerpo con impactos de bala

MAZATLÁN. _ Con impactos de bala y un tiro de gracia, el cadáver de un joven fue localizado en la banqueta de la avenida Francisco Madero Herrera, a la altura de la Tercera Ampliación de Urías.
Hasta el momento, el occiso se encuentra sin identificar, pero se presume que podría tratarse de un menor de edad. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera y tenis negros.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:00 horas sobre la mencionada avenida, luego de que automovilistas que transitaban por la zona alertaran sobre una persona aparentemente lesionada, al parecer debido a un accidente vial.
Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre sin vida, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, además de un presunto tiro de gracia.
Policías municipales localizaron cuatro casquillos percutidos de arma corta cerca del cadáver y acordonaron la zona, a la espera de la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.