$!Asesinan a joven en Urías, en Mazatlán; localizan su cuerpo con impactos de bala

MAZATLÁN. _ Con impactos de bala y un tiro de gracia, el cadáver de un joven fue localizado en la banqueta de la avenida Francisco Madero Herrera, a la altura de la Tercera Ampliación de Urías.

Hasta el momento, el occiso se encuentra sin identificar, pero se presume que podría tratarse de un menor de edad. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera y tenis negros.