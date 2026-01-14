$!Asesinan a joven limpiavidrios cerca de la Fiscalía en el Tres Ríos, Culiacán

Un joven que se desempeñaba como limpiavidrios fue privado de la vida la tarde de este miércoles, a media cuadra de las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 14:40 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el crucero con la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, a un costado de una conocida plaza comercial y en una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la zona.