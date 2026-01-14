$!Asesinan a joven limpiavidrios cerca de la Fiscalía en el Tres Ríos, Culiacán

Un joven que se desempeñaba como limpiavidrios fue privado de la vida la tarde de este miércoles, a media cuadra de las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 14:40 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el crucero con la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, a un costado de una conocida plaza comercial y en una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la zona.
La víctima fue identificada como Fabián “N”, de 24 años de edad. Su cuerpo quedó tendido boca arriba junto al camellón central que divide ambos sentidos de circulación.
De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables se desplazaban a bordo de un vehículo sedán color blanco, desde el cual realizaron las detonaciones para posteriormente huir con rumbo desconocido.
Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar uno de los carriles en sentido de sur a norte del bulevar, lo que generó congestionamiento vial en la zona.
Posteriormente, personal de la Policía de Investigación de la FGE acudió para realizar las indagatorias correspondientes, mientras se esperaba el arribo del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo.