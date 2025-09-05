$!Asesinan a joven trabajador de un sushi en Juntas del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven trabajador de un local de sushi fue asesinado a balazos la noche de este viernes 5 de septiembre en dicho lugar ubicado en la colonia Juntas del Humaya, en Culiacán.

La víctima fue identificada como José Ángel, de 23 años de edad.

Según informes, fue alrededor de las 21:30 horas cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en el sector.

Se refiere que la balacera se escuchó en el cruce de la avenida principal con la calle Ajonjolí, frente a una reconocida tienda de conveniencia.

Testigos indican qué José Ángel se encontraba trabajando en el local de sushi cuando al menos un civil armado arribó y le disparó en al menos tres ocasiones con un arma corta de fuego, emprendiendo después la huida.