$!Asesinan a joven trabajador de un sushi en Juntas del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven trabajador de un local de sushi fue asesinado a balazos la noche de este viernes 5 de septiembre en dicho lugar ubicado en la colonia Juntas del Humaya, en Culiacán.
La víctima fue identificada como José Ángel, de 23 años de edad.
Según informes, fue alrededor de las 21:30 horas cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en el sector.
Se refiere que la balacera se escuchó en el cruce de la avenida principal con la calle Ajonjolí, frente a una reconocida tienda de conveniencia.
Testigos indican qué José Ángel se encontraba trabajando en el local de sushi cuando al menos un civil armado arribó y le disparó en al menos tres ocasiones con un arma corta de fuego, emprendiendo después la huida.
La víctima quedó recostada detrás de la carreta, inconsciente y en una condición grave de salud.
Vecinos llamaron al número de emergencias 911 para pedir la movilización de elementos de seguridad y de rescate.
Personal de la Policía Municipal, Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron quienes llegaron para dar fe del hecho y se percataron de que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a delimitar la zona con cinta amarilla precaución y montaron un operativo de vigilancia.
Más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para revisar al joven, sin embargo, se retiraron al confirmar que ya había fallecido debido a la gravedad de sus heridas.
Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.