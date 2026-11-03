$!Asesinan a jugador de softball en estacionamiento de canchas del sector Humaya, en Culiacán

Un jugador de softbol identificado como Heriberto “N”, de 36 años de edad, murió asesinado a balazos en el estacionamiento de unas canchas del sector Humaya al norte de Culiacán.
El difunto fue reconocido en el lugar de los hechos por sus familiares como vecino del sector Barrancos.
De acuerdo con reportes de autoridades, la víctima acababa de disputar un juego en dichas instalaciones, y cuando se disponía a abordar su vehículo fue interceptado por al menos un sujeto que disparó en reiteradas ocasiones.
El hombre quedó tendido boca arriba junto a un Chevrolet Spark de color gris, y corporaciones que acudieron confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Debido a este ataque armado, fueron desalojadas las canchas y quedaron bajo resguardo de elementos militares.
Posteriormente agentes de Fiscalía General del Estado se apersonaron para desplegar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación del homicidio.